Канада на фоне напряженности с США стремится углубить экономические связи с Евросоюзом

На фоне таможенной напряженности с США Канада стремится углубить свои экономические связи с Евросоюзом. Об этом заявила министр торговли Канады Мэри Ын.

Канада и ЕС заключили соглашение о свободной торговле в 2017 году, которое увеличило двустороннюю торговлю на 65%, а также создало сырьевое партнерство в 2021 году, передает Reuters.

"Торговые соглашения – это одно, и мы уже видели действительно отличные результаты, но что еще мы можем сделать, чтобы помочь канадским бизнесам входить на рынки любой из 27 стран-членов, и что еще мы можем сделать для того же в Канаде?" – сказала она.

Министр отметила, что среди основных направлений сотрудничества с ЕС будут критически важны полезные ископаемые и малый бизнес. ЕС особенно заинтересован в формировании партнерств для поставок металлов, таких как кобальт, литий и никель, важных для энергетического перехода, с целью уменьшения зависимости от Китая.

Канада также стремится диверсифицировать свой экспорт и еще в 2018 году поставила перед собой цель — увеличить экспорт за пределы США на 50% к 2025 году. Мэри Ын добавила, что страна движется к достижению этой цели или даже превысит ее.