Украина наращивает импорт газа из ЕС

Украина сохранила импорт газа на высоком уровне в 16,3 млн кубометров в воскресенье, продолжив закупки на рынке ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным, Украина импортирует 7,1 млн. кубометров газа из Венгрии, 7,3 млн. кубометров из Словакии и 1,8 млн. кубометров из Польши.

Как отмечают в агентстве, Украина начала резко увеличивать импорт газа на прошлой неделе после того, как в последние месяцы Россия нанесла ряд ракетных ударов по объектам украинского газового сектора.

В январе Россия запустила десятки ракет и беспилотников в западной части Львовской области, где расположены газовые хранилища, и в Харьковской области, главном регионе добычи газа в Украине.