Иностранные инвестиции в Россию упали до минимума за 15 лет

Объем иностранных инвестиций в РФ продолжает стремительно сокращаться и по состоянию на октябрь 2024 года опустился до минимума за последние 15 лет. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

По данным регулятора, за первые три квартала прошлого года иностранные инвесторы забрали из реального сектора экономики еще $44 млрд прямых инвестиций, а их общий объем снизился до $235 млрд.

В 2023 году Россия потеряла $80 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в первый год войны - $138 млрд.

За три года общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику, который перед войной составлял почти $500 млрд, уменьшился вдвое - на $262 млрд.

Хотя Путин заявлял о "максимальной открытости" для инвесторов из стран БРИКС и призывал их вкладывать в Россию капиталы, притока денег статистика Центробанка РФ не зафиксировала.

Например, власти Китая - крупнейшего торгового партнера России, отношения с которым Путин называет "стратегическими", запретили местным компаниям вкладывать деньги в нефтегазовый сектор России, отказались инвестировать в проект "Сила Сибири-2" и дали указание автоконцернам не строить в РФ заводы.