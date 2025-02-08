Президент Казахстана поручил правительству пересмотреть вопрос повышения НДС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству дополнительно проработать вопрос изменения ставки НДС в рамках обсуждаемой в стране налоговой реформы. Об этом он заявил на встрече с бизнесменами 7 февраля.

«Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная», - заявил Токаев, которого цитирует пресс-служба Акорды.

Он признал, что предложенная ранее правительством ставка в 20% была завышена.

«Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты. И в этом году мы должны прийти к решению», - заявил Токаев.

По его словам, государству нужны оптимальные решения, которые, с одной стороны, обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, а с другой, позволят навести порядок в налоговой сфере и обеспечат рост поступлений в бюджет.

Впервые о налоговой реформе вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил на заседании кабмина с участием президента 28 января. Он тогда заявил, что правительство хочет повысить ставку НДС с нынешних 12% до 20%, а также снизить порог для постановки на учет по НДС с 78,6 млн (около $150 тыс.) до 15 млн тенге ($29 тыс.). Оба предложения подверглись критике со стороны бизнесменов, и если вопрос повышения ставки налога президент поручил пересмотреть, то про снижение порога для постановки на учет по НДС он на сегодняшнем заседании не упоминал.