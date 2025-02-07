Беларусь снизила экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты

Постановлением Совмина № 72 от 5 февраля 2025 года снижены экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу, ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т сжиженных углеводородных газов сформирована на уровне $7,5 (ранее $18,5), за 1 т этана, бутана и изобутана - $6,7 (ранее $16,6).

Ставки экспортных пошлин остаются нулевыми на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.

Документ вступил в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля.