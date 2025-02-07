Россия расширит инструменты по аресту активов западных компаний

Россия намерена расширить свои полномочия, которые позволят ей конфисковать замороженные средства иностранных компаний и инвесторов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

На этой неделе правительственный комитет РФ по законодательной деятельности одобрил законопроект, который определяет процедуру конфискации Россией иностранной собственности в ответ на "аналогичные действия" других государств с российскими активами.

Законопроект, разработанный Министерством юстиции РФ, является продолжением указа, подписанного Путиным в мае 2024 года, относительно американского имущества и ценных бумаг, которые Россия может определить в качестве компенсации за любые убытки, понесенные в результате ареста замороженных российских активов в Соединенных Штатах.

По словам источников Reuters, новый закон будет распространяться на все так называемые недружественные государства, которые ввели санкции против России из-за ее действий в Украине.

Решение будут выполняться с помощью исков, поданных в арбитражный суд государственными органами (центральный банк, Генеральная прокуратура и правительственные учреждения). Ответчиками будут выступать иностранные государства, которые арестовали российские активы.

Источник Reuters, знакомый с дискуссиями вокруг законопроекта, добавил, что под ударом могут оказаться счета типа "С", доступ к которым заблокирован, если Москва не предоставит на это разрешение.

Это может вызвать проблемы для многих иностранных инвесторов, включая как частных лиц, так и крупные американские инвестиционные фонды, на счетах которых застряли миллиарды долларов.