Британцы построят в Кыргызстане завод по производству гибкого бетонного полотна

Кыргызстан подписал соглашение с британской компанией Concrete Canvas о строительстве завода по производству гибкого бетонного полотна. Об этом сообщается на сайте правительства Кыргызстана.

Согласно информации, планируемая мощность завода составит не менее 5 миллионов квадратных метров бетонного полотна в год.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что проект является примером эффективного партнерства между государством и бизнесом.

«После запуска завода вместо 100 тонн цемента мы можем использовать всего 5 тонн этого материала, при этом достигая ожидаемого результата и значительно увеличивая скорость монтажа. Используя эту технологию, мы шагаем в ногу со временем. Мы уверены, что этот проект станет катализатором для других инвестиционных инициатив», - подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Гибкое бетонное полотно — инновационный материал, позволяющий значительно ускорить монтаж и снизить негативное воздействие на окружающую среду, сочетая в себе свойства бетона и гибкость.