Внешнеторговый оборот Китая со странами Центральной Азии за 2024 год вырос на 6,1%

За 2024 год объем экспорта и импорта Китая с пятью странами Центральной Азии составил около $94,82 млрд, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 6,1%. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на официальном сайте Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В частности, общий объем товарооборота Китая с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном составил $43,82 млрд, $22,71 млрд, $3,86 млрд, $10,65 млрд и $13,78 млрд соответственно.

Согласно данным ГТУ, по итогам 2024 года общий объем внешней торговли Китая достиг 43,85 трлн юаней (около $6,1 трлн).

Ранее замглавы ГТУ КНР Ван Линцзюнь заявил на пресс-конференции ведомства, что Китай стал крупным торговым партнером более чем 150 стран и регионов мира, и его круг друзей в сфере внешней торговли становится все шире. Страна укрепила экономическое и торговое сотрудничество со странами Центральной Азии, Латинской Америки, Африки, Центральной и Восточной Европы, передает Синьхуа.