Последнее обновление: 06.02.2025 18:07

Возможность участия в госзакупках стран ЕАЭС продлена для 7 тыс. промтоваров

Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 31 декабря 2025 года действие приложения № 1-1 к правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок (правила СПТ), утвержденным решением Совета ЕЭК № 105 от 23 ноября 2020 года.

Как сообщает ЕЭК, документ позволяет включать в Евразийский реестр промышленных товаров государств Евразийского экономического союза 258 товарных наименований, содержащих более семи тысяч промышленных товаров, на основании предоставления сертификата СТ-1.

Правила СПТ определяют единый подход к регулированию вопроса определения и подтверждения страны происхождения товаров для госзакупок в тех государствах ЕАЭС, где установлены преференции для отечественных поставщиков или введены ограничения по иностранным товарам.

Кроме того, они нацелены на "повышение инвестиционной привлекательности и уровня локализации, расширение кооперационных связей между евразийскими производителями".



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