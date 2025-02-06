Банк Англии снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Банк Англии в четверг понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,5% на фоне стагнации в британской экономике.

ВВП Великобритании в третьем квартале 2024 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. Предварительные сведения за четвертый квартал будут обнародованы на следующей неделе, и многие данные также сигнализируют об отсутствии экономического роста в последние три месяца прошлого года.

В целом участники рынка ждут трех снижений ставки Банка Англии в течение текущего года.

Проблемой для регулятора может стать повышенная инфляция. Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 2,5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 2,6%, однако по-прежнему превышает целевой уровень в 2%. Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) увеличились на 3,2% в годовом выражении после 3,5% в ноябре.

В ближайшее время общая инфляция может ускориться до 3% за счет роста цен на электроэнергию, полагают эксперты Pantheon Macroeconomics.

Британский ЦБ снижал ставку дважды в прошлом году, в сентябре и ноябре. До этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.