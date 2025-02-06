Крупнейший в мире разработчик морских ветропарков сокращает инвестиции на 25%

Датская энергетическая компания и крупнейший в мире разработчик морских ветропарков Ørsted сокращает инвестиции на 25%.

Недавно у Ørsted сменилось руководство, и компания объявила, что до 2030 года сократит запланированные инвестиции на 25%, пишет Financial Times.

Ørsted все еще пытается оправиться от последствий расширения компании в США, где в 2023 году она столкнулась с большими проблемами.

Новое руководство Ørsted теперь хочет снова поднять акции компании и пытается адаптироваться к изменившемуся деловому климату.

При предыдущем генеральном директоре Ørsted Мадсе Ниппере акции компании упали почти на 80% из-за роста процентных ставок и завершения бума зеленых акций. Коммерческая деятельность компании была еще больше нарушена из-за глобальных перебоев в поставках, и в последние годы Ørsted отказался от нескольких проектов.

За последнее десятилетие Ørsted смогла трансформироваться в компанию, занимающуюся возобновляемыми источниками энергии, ранее компания работала в основном на рынке ископаемого топлива.

Некоторые другие разработчики возобновляемых источников энергии также ставят перед собой менее амбициозные цели. Например, акционер Ørsted и норвежский государственный энергетический концерн Equinor объявил, что снизит свои цели в области возобновляемых источников энергии и увеличит добычу нефти и газа на 10%.