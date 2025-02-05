Чистая прибыль сербской NIS в 2024 году упала в 4,4 раза

Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") в 2024 году года снизила чистую прибыль в 4,4 раза (с учетом консолидации химической HIP-Petrohemija) до 10,1 млрд динаров против 44,2 млрд динаров в 2023 году. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет компании.

NIS поясняет, что без учета консолидации HIP-Petrohemija чистая прибыль в 2024 году составила 17,7 млрд динаров.

Доход от продаж NIS в 2024 году снизился на 1% до 408 млрд динаров, EBITDA на 35% - до 44,4 млрд динаров (с учетом консолидации HIP-Petrohemija, а без учета этого фактора EBITDA составила 51,6 млрд динаров).

По итогам 2024 года NIS выплатила 10,478 млрд динаров в качестве дивидендов, в 2023 году на эти цели было направлено 23,364 млрд динаров.

Капвложения NIS в 2024 года составили 53, 2 млрд динаров, что на 36% больше, чем в предыдущем году.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

В начале января 2025 года США ввели масштабные санкции против нефтяной отрасли России и NIS попала в американский SDN List как сербская "дочка" "Газпром нефти". Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что Вашингтон требуют от Белграда полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней. В начале февраля NIS попросила США об отсрочке введения санкций минимум на 90 дней.