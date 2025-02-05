Последнее обновление: 05.02.2025 15:15

ЦРУ предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию

Во вторник, 4 февраля, Центральное разведывательное управление США предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова информированных собеседников.

По словам собеседников, это попытка привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Дональда Трампа, включая борьбу с наркокартелями.

Газета отметила, что ЦРУ стало первым разведывательным агентством, которое сообщило своим сотрудникам, что они могут уволиться с работы и получить зарплату за примерно восемь месяцев в рамках попыток Трампа по сокращению федерального правительства.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что ведомство также прекращает прием на работу претендентов, которые уже получили условное предложение, указывает газета.

Он отметил, что некоторые такие предложения, вероятно, будут аннулированы, если кандидаты не имеют соответствующего опыта для новых целей ведомства, которые включают противодействие Китаю.

Пресс-секретарь ЦРУ заявила, что этот шаг является частью усилий, чтобы "наполнить агентство новой энергией".

Еще в конце января телеканал NBC передавал, что администрация Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, сэкономив миллиарды долларов правительства.

Сенат США 24 января утвердил кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления.

Рэтклифф, бывший конгрессмен Техаса, занимал должность директора Национальной разведки с 2020 по 2021 год во время первого срока Трампа. Рэтклифф был ключевым защитником Трампа во время первой процедуры импичмента в Палате представителей.

Комитет Сената США по вопросам разведки 4 февраля проголосовал в поддержку кандидатуры Трампа на должность директора Национальной разведки – Тульси Габбард.

На посту директора Национальной разведки США Тульси Габбард будет контролировать 18 разведывательных служб с бюджетом около $100 млрд и служить главным советником Трампа по вопросам разведки.



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