ЕС хочет скорейших переговоров с США для предотвращения торговой войны

Евросоюз хочет как можно быстрее начать переговоры с Соединенными Штатами относительно запланированных президентом Дональдом Трампом тарифов. Об этом журналистам заявил во вторник еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович.

Выступая перед встречей министров для обсуждения вопросов торговли и конкурентоспособности ЕС Шефчович сказал, что хочет "скорейшего взаимодействия" и ждет подтверждения назначения кандидатуры Трампа на должность министра торговли, финансиста Говарда Лутника.

"Мы готовы к немедленному взаимодействию и надеемся, что благодаря этому быстрому взаимодействию мы сможем избежать мер, которые могут повлечь значительные нарушения важнейших торговых и инвестиционных отношений на этой планете", – сказал Шефчович, которого цитирует Reuters.

Дональд Трамп неоднократно жаловался на дефицит торгового баланса США с 27 странами ЕС и угрожал ввести пошлины на товары из Евросоюза.

Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен сказала, что первоочередным приоритетом исполнительной власти ЕС является работа над многими сферами, где интересы ЕС и США совпадают, такими как критические цепи поставок и новые технологии.

В своей речи в Брюсселе она заявила, что ЕС готов к жестким переговорам, чтобы решить проблемы и заложить основы для более прочного партнерства.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее подчеркнула, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.