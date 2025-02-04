OpenAI и южнокорейская Kakao создают партнерство для разработки ИИ-продуктов

Оператор крупнейшей южнокорейской соцсети Kakao Corp. и американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, анонсировали создание стратегического партнерства, включающего, в частности, совместную разработку продуктов.

Партнерство также предусматривает интеграцию ChatGPT и других ИИ-технологий OpenAI в сервисы Kakao, в том числе в мессенджер KakaoTalk.

Kakao планирует запустить собственный ИИ-бренд Kanana позднее в 2025 году.

"Южная Корея является невероятно важным рынком. Интересно видеть, как широки варианты использования ИИ", - сказал глава OpenAI Сэм Альтман на мероприятии в Сеуле.

Днем ранее Альтман был в Токио, где было объявлено о создании СП SoftBank Group и OpenAI для разработки и продажи ИИ-сервисов местным компаниям.