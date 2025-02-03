Мексиканский песо упал до почти трехлетнего минимума после пошлин Трампа

Мексиканский песо упал более чем на 2% до самого низкого уровня за почти три года по отношению к доллару в понедельник после того, как Соединенные Штаты ввели 25% тарифы против своего южного соседа. Об этом пишет Reuters.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум приказала ввести ответные пошлины, как и Канада, которая также пострадала от решения Трампа.

Канадский доллар также потерпел падение, опустившись до 22-летнего минимума 1,4792 канадских доллара за доллар. В последний раз он был на уровне 1,4656 канадских долларов.

Политика "око за око" подтолкнула инвесторов покупать безопасный доллар США и продавать уязвимые валютные, фондовые и облигационные рынки, пытаясь ограничить убытки.

По оценкам американских аналитиков, Мексика поставляет почти 83% своего экспорта, что составляет более четверти ее валового внутреннего продукта (ВВП).

Ожидается падение песо на 5-10%, а поскольку Мексика с высокой вероятностью введет ответные пошлины, внутренняя инфляция может подскочить на 1-1,5% что заставит центральный банк страны удерживать процентные ставки на повышенном уровне.