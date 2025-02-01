Индия отменила пошлину на некоторые запчасти для смартфонов

Индия отменила импортные пошлины на некоторые компоненты, ключевые для производства мобильных телефонов стимулируя местное производство. Об этом объявил министр финансов Нирмала Ситхараман в годовом бюджете.

В перечень компонентов, на которые отменят пошлины вошли детали для сборки мобильных телефонов: печатные платы, части модулей камер и USB-кабели, которые ранее облагались налогом по ставке 2,5%.

Как сообщает Reuters, нововведения принесут пользу таким фирмам, как Apple и Xiaomi.

За последние шесть лет производство электроники в Индии выросло более чем вдвое, достигнув 115 млрд долл. в 2024 году, и страна стала вторым по величине производителем мобильных телефонов в мире.

По данным исследовательской компании Counterpoint, Apple возглавила индийский рынок смартфонов с долей 23% в общем доходе в течение 2024 года, за ней следует Samsung с 22%.

Министерство информационных технологий Индии предупредило, что страна рискует проиграть Китаю и Вьетнаму в гонке за экспорт смартфонов, если не снизит тарифы, чтобы привлечь мировые компании.