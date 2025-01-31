Жилье в Великобритании подорожало в январе на 4,1%

Рост цен на жилую недвижимость в Великобритании в январе замедлился до 4,1% в годовом выражении после максимального за 2,5 года повышения на 4,7% месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Показатель растет двенадцатый месяц подряд.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал его повышение на 4,3%.

Относительно предыдущего месяца цены на жилье увеличились на минимальные с октября прошлого года 0,1% и составляют теперь в среднем 268,213 тыс. фунтов стерлингов ($333,4 тыс.) за объект. В декабре месячный рост цен составил 0,7%.

"Несмотря на скромное улучшение ситуации за последний год, доступность жилья остается низкой по историческим меркам", - сказал старший экономист Nationwide Роберт Гарднер, отметив сохраняющуюся устойчивость жилищного рынка.