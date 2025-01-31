Moody's подтвердило рейтинг Латвии со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне "A3" со "стабильным" прогнозом.

Как сообщается в пресс-релизе Moody's, рост латвийской экономики и фискальные показатели могут быть выше прогнозов агентства, особенно в случае успешной реализации государственных инвестиционных проектов и реформы рынка труда - это позволит увеличить потенциал роста экономики. Неблагоприятное влияние на рейтинг может оказать реализация геополитических рисков.

Moody's ожидает восстановления экономического роста в Латвии в этом году с увеличением ВВП на 0,8% в 2025 году и на 2,3% в 2026 году. При этом в 2024 году спад в экономике составил 0,3%.

По прогнозам агентства, дефицит бюджета Латвии в 2024 году равнялся 2,6% ВВП. Ожидается, что в 2025 году он увеличится до 3% ВВП, а в 2026 году - снизится до 2,8% ВВП. Госдолг возрастет с 47,3% ВВП в 2024 году до 50,2% ВВП в 2026 году.