Выпуск автомобилей в Великобритании в 2024 году сократился на 14%

Выпуск автомобилей в Великобритании в 2024 году уменьшился на 13,9% до 779,584 тыс. Об этом сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Это самый низкий показатель с 1954 года, если исключить период пандемии COVID-19, отмечает Trading Economics.

Для внутреннего рынка было выпущено 176,019 тыс. машин (падение на 8% в годовом выражении). Производство автомобилей на экспорт упало на 15,5% до 603,565 тыс.

Таким образом, около 77,4% произведенных в Великобритании автомобилей были отправлены на экспорт. Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских машин (на них пришлось около 54% экспорта), поставки в них сократились на 24,3%. Экспорт в Китай упал на 21,8%, а в США – увеличился на 38,5%.

Производство электромобилей и гибридных моделей сократилось до 275,896 тыс. (-20,4%) и составило 35,4% всех произведенных в стране машин.

В декабре прошлого года производство упало на 27,1% в годовом выражении – до 45,022 тыс. машин. Для внутреннего рынка было выпущено 6,966 тыс. автомобилей (-59,5%), на экспорт – 38,056 тыс. (-14,6%).