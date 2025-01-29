Последнее обновление: 29.01.2025 14:57

Центральный банк Швеции снизил ставку до 2,25%

Категории: Швеция

Центральный банк Швеции понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25% годовых по итогам заседания в среду. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение совпало с прогнозами рынка.

Ставка уменьшена по итогам третьего заседания подряд. В прошлом году Центробанк Швеции снизил ее на 150 б.п. В сообщении по итогам заседания говорится, что руководство регулятора видит необходимость в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

Инфляция в Швеции в декабре упала до 0,8%, что является минимумом за четыре года. Показатель остается ниже целевых 2% уже пять месяцев подряд. Январские данные будут обнародованы на следующей неделе.

Тем временем в среду из предварительных данных стало известно, что ВВП Швеции в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,2% относительно предыдущего квартала и на 1,1% в годовом выражении. В третьем квартале рост составлял 0,3% и 0,7% соответственно.

Объем кредитования физических лиц в стране в декабре увеличился на 1,6% год к году, как и в ноябре.

Курс шведской кроны к доллару в ходе торгов в среду снижается на 0,1% до 11,0033 кроны за $1.



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