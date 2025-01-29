Беларусь наторговала с ЕС в 2024 году на $8 млрд, несмотря на санкции

Объем торговли Беларуси с Европейским союзом по итогам 2024 года приблизился к $8 млрд. Такую цифру озвучил министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью российской газете "Известия".

"Несмотря на все санкции, порядка $8 млрд - это сумма нашей торговли с Европейским союзом", - сказал Рыженков.

При этом он заявил, что "в этой сумме большинство позиций принадлежит тем государствам, которые стоят у основ критики Беларуси".

"То есть они там призывают к санкциям, говоря о нелегитимности нашей власти, а под шумок приторговывают", - упрекнул чиновник.

Он заверил, что у европейских стран есть растущий интерес к торгово-экономическому сотрудничеству.

"Это видно по проведению различных мероприятий между предпринимателями наших стран. По линии торговых и промышленных палат, палат бизнеса", - сказал он.