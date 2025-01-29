ЕК предложила ввести пошлины на сельхозпродукцию и отдельные удобрения из Беларуси

Европейская комиссия во вторник, 28 января, приняла предложение о введении тарифов на ряд сельскохозяйственных товаров из Беларуси и России, а также на определенные азотные удобрения. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Предложение исполнительного органа ЕС предусматривает тарифы на остальные 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, которые до сих пор не облагались тарифами.

После принятия предложения "весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС", уточняют в Еврокомиссии.

"Целью предложения является уменьшение зависимости от импорта из России и Беларуси. Такой импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым к потенциальным принудительным действиям со стороны России и, таким образом, представляет риск для продовольственной безопасности ЕС", – говорится в пояснении.

Отдельно в ЕС отмечают, что предлагаемые меры не повлияют на транзит российской сельскохозяйственной продукции через Европейский Союз в третьи страны.

Предложение Еврокомиссии еще должно быть рассмотрено и принято Европейским парламентом и Советом ЕС квалифицированным большинством голосов.

Тарифы на подавляющее большинство аграрной продукции из России и Беларуси, прежде всего зерно, действуют на территории Евросоюза с июля 2024 года.

Украина, а также Польша и страны Балтии долгое время призывали к полному запрету импорта этих товаров.