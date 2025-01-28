Продлена кредитная программа на покупку автомобилей Belgee

Лукашенко 28 января подписал указ о продлении программы кредитования граждан Беларуси на покупку отечественных легковых автомобилей, сообщает его пресс-служба.

В рамках программы можно приобрести легковые автомобили отечественного бренда BelGee.

Всего на внутреннем рынке продано более 70 тыс. автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ". Программой кредитования за время ее действия воспользовались более 33 тыс. физических лиц. Они приобрели почти половину от общего объема проданных на белорусском рынке отечественных автомобилей.