В Казахстане намерены снизить нагрузку на фонд оплаты труда до 30%. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания правительства с участием главы государства сообщил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.

Вице-премьер подчеркнул, что было бы ошибкой решить проблемы государства только за счет поднятия налогов. В связи с повышением ставки НДС у бизнеса появятся дополнительные издержки, передает Kapital.kz.

«Государство готово их компенсировать. Прежде всего, мы хотели бы обратить внимание на то, что у нас одна из самых высоких нагрузок на Фонд оплаты труда. Вот здесь и кроется самая большая проблема нашей экономики. Нагрузка на Фонд оплаты труда, которую платит бизнес, составляет порядка 40%. А это себестоимость товара. К чему это приводит? Это приводит к тому, что себестоимость продукции становится высокой, а сама продукция неконкурентоспособной. В этой связи, в случае увеличения ставки НДС до планируемого уровня, мы готовы значительно снизить нагрузку на Фонд оплаты труда в среднем на 10% до 30%, за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Эти расходы бюджет сможет взять на себя», - уточнил он.

Социальный налог является основным доходом местных бюджетов. В этой связи, правительство прорабатывает варианты по перераспределению других видов налогов с республиканского в местные бюджеты.

«Мы готовы компенсировать им это. Будущие доходы позволят это сделать. В результате произойдет перебалансировка налоговой системы Казахстана. Налоговое бремя по компонентам ВВП после реформы сместится с себестоимости бизнеса (ФОТ) на потребление. При этом налоговое бремя на прибыль останется неизменным. Экономика предприятий вернется в нормальное русло. Таким образом, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, суть реформы не в поднятии налогов для пополнения бюджета, а в снижении себестоимости бизнеса и обеспечении более справедливых условий для всех участников цепочки НДС», - подчеркнул Серик Жумангарин.

По его словам, в последние годы сильно урезали возможности налоговиков. Важной частью реформы является усиление налогового администрирования. Без этого реформа не заработает.

«Налоговому комитету предлагается дискретно, взвешенно возвратить некоторые контрольные функции. В результате мы планируем увеличить доходную часть бюджета порядка на 5-7 трлн тенге. Это позволит нам увеличить бюджет развития с нынешних 8% до 20%. В случае необходимости мы индексируем Адресную социальную помощь, заработные платы, пенсии, пособия - они будут индексированы на рост инфляции», - уточнил он.

Правительство предлагает снизить порог НДС с 78 млн до 15 млн тенге.