Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

Выручка немецкой SAP в IV квартале увеличилась на 11%

Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, в IV квартале 2024 года увеличила выручку на 11%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре она составила €9,377 млрд против €8,468 млрд за аналогичный период прошлого года.

Доходы "облачного" бизнеса подскочили на 27% и достигли €4,708 млрд.

Поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 3% до €3,559 млрд.

Операционная прибыль SAP в минувшем квартале увеличилась на 6% и составила €2,016 млрд, скорректированная прибыль - на 24% до €2,436 млрд.

Прибыль от продолжающихся операций выросла до €1,616 млрд, или €1,37 в расчете на акцию, по сравнению с €1,201 млрд, или €1,05 на акцию, за тот же период годом ранее.

SAP улучшила прогноз на 2025 год и теперь ожидает, что скорректированная операционная прибыль без учета изменения валютных курсов будет находиться в диапазоне €10,3-10,6 млрд по сравнению с ожидавшимися ранее €10 млрд, выручка "облачного" бизнеса - €21,6-21,9 млрд (предыдущий прогноз - более €21,5 млрд).

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