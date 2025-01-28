Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

Китай в 2024 году увеличил резервы золота до рекорда

Китай увеличил резервы золота в 2024 году на 44,17 тонны до рекордных 2279,57 тонны. Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации по золоту (CGA).

По запасам этого драгметалла КНР занимает 6-е место в мире, пишет Синьхуа.

Потребление золота в стране в прошлом году сократилось на 9,6% и составило 985,31 тонны. Совокупное производство золота из внутреннего и импортного сырья выросло на 2,85% до 534,106 тонны.

Крупнейшие компании КНР в 2024 году добыли на зарубежных рудниках 71,937 тонны золота, что на 19,1% превысило объем за предыдущий год.



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