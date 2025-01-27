Дефицит кадров в российском АПК превысил 200 тысяч человек

Дефицит кадров в российском АПК превышает 200 тысяч человек. Такая оценка содержится в проекте рекомендаций парламентских слушаний на тему "Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса: законодательные основы, роль государства и бизнеса", которые комитет Госдумы по аграрным вопросам проведет 27 января.

"Дефицит квалифицированных специалистов за последние годы стал одной из ключевых проблем. По данным за 2023 год, в агропромышленном комплексе не хватает более 200 тысяч человек. В различных сферах АПК недостает от 30% до 50% работников. При этом, учитывая, что отрасль становится все более технологичной, нужны, прежде всего, высокопрофессиональные специалисты, владеющие современными технологиями", - говорится в документе, который цитирует Интерфакс.

В нем также сказано, что в России на протяжении многих лет наблюдается неуклонная тенденция к снижению численности работников, занятых в сельском хозяйстве. Так, в 2017 году было 4,46 млн человек, в 2023 году - 4,2 млн человек.

"Такое сокращение негативно влияет на потенциал и перспективы развития отрасли. Снижение числа занятых работников в сельском хозяйстве объясняется многими факторами: это невысокий уровень и качество жизни на селе и связанный с этим отток населения в города, непривлекательность сельского труда. Большинство работников агропромышленного комплекса - люди старшего возраста, которым некому передавать свои знания и опыт. В отрасли сохраняется невысокий уровень доходов: по данным Росстата за 2023 год средняя зарплата в сфере АПК составила 53 827 рублей при средней зарплате по стране 73 383 рубля", - говорится в проекте.

Перспективы кадрового обеспечения отрасли авторы документа видят в реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", в состав которого входит федеральный проект "Кадры в АПК". Его цель - обеспечение укомплектованности кадрами предприятий АПК на уровне не менее 95%. Одной из задач федерального проекта является создание связи между работодателем и образовательными организациями. Основной механизм проекта - это предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение расходов работодателя на реализацию комплекса мероприятий по повышению обеспечения АПК кадрами.

Реализация нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" началась в 2025 году. Предполагается, что в текущем году на федеральный проект "Кадры в АПК" из федерального бюджета будет выделено 7,4 млрд рублей, в 2026 году - 10,7 млрд рублей, в 2027 год - 10,1 млрд рублей.