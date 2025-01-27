Экономисты предупредили о рисках банкротств в промышленности РФ

Экономика России стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на аналитическую записку экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (МАКП), близкого к российским властям.

Как заявили эксперты ЦМАКПа, более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 года находилась на рискованном уровне и превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT). Год назад показатель был вдвое меньше. Наиболее сложное положение у компаний инвестиционного технологического ядра экономики. В наиболее нестабильном положении находятся компании из сферы транспортного машиностроения. Банкротство угрожает каждому пятому предприятию обрабатывающей промышленности и каждому третьему грузовому автоперевозчику.

Долговая нагрузка предприятий выросла в прошлом году из-за высокой ключевой ставки, считают эксперты.

В конце прошлого года эксперты ЦМАКПа заявили, что повышение в 2024 году ставок по кредиту в 1,6 раза в среднем за год привело к расширению доли компаний, входящих в зону высокого риска банкротства, с 5,8% совокупной выручки реального сектора до 12,5%.

Ранее в Банке России объяснили долгое превышение размера ключевой ставки над уровнем инфляции.