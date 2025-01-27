Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает сохранения положительной динамики ВВП Беларуси в 2025 году. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

В нем отмечается, что ВВП в Беларуси увеличился на 4% г/г в 2024 г. Ключевой драйвер экономики –промышленность, рост выпуска в которой (+5,4% г/г) обеспечил около 1,4% прироста ВВП за 2024 г. Значимую роль в расширении экономической активности сыграла торговля, сформировав около 0,5 п.п. прироста ВВП на фоне роста розничной торговли (+11,8% г/г) и оптового товарооборота (+2,6% г/г).

В сельском хозяйстве темпы роста сложились на уровне 3,4% г/г в 2024 г., обеспечив около 0,2% прироста ВВП. Инвестиции в основной капитал увеличились на 8% г/г в 2024 г.