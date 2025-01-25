Американские банки готовятся продать до $3 млрд кредитов платформы Х Илона Маска

Банки на Уолл-стрит готовятся продать до $3 млрд кредитов соцсети X (ранее Twitter) Илона Маска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Банкиры Morgan Stanley связались с инвесторами в преддверии запланированной на следующую неделю продажи, сообщили источники.

Банки рассчитывают получить от 90 до 95 центов за доллар, пишет Wall Street Journal, которая первой сообщила о подготовке к продаже. Маск опроверг сообщение Journal как "ложное", написав в соцсети X, что газета "врет".

WSJ процитировала январское электронное письмо сотрудникам X, в котором Маск сказал, что финансы остаются проблематичными, но указал на растущую силу и влияние компании.

В своем посте Маск заявил, что он "не посылал такого письма".

Morgan Stanley и другие банки, такие как Bank of Americа, и Barclays, одолжили Маску деньги для завершения выкупа X, тогда еще известной как Twitter, за $44 млрд в 2022 году.

Обычно банки продают такие кредиты инвесторам вскоре после заключения сделки, но в случае с X кредиторы столкнулись с трудностями при разгрузке долга.

Масштабные изменения, которые Маск внес в платформу, включая увольнение многих людей, работавших над модерацией контента, и один из его постов на X, отпугнули рекламодателей и ударили по доходам.