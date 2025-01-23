Последнее обновление: 23.01.2025 18:07

Лукашенко: Беларусь вышла на траекторию "серьезного развития", несмотря на "палки в колеса"

ВВП Беларуси в 2024 году вырос на 4%, несмотря на "палки в колеса". Об этом сегодня заявил Лукашенко на церемонии вручения символов Государственного знака качества.

"Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. ВВП в 2024 году вырос на 4%. Как бы ни пытались нам перекрыть кислород, белорусская продукция экспортировалась в 154 страны на общую сумму свыше $50 млрд. И мы даже вышли на 14 новых рынка сбыта", - похвастался Лукашенко.

По его словам, Беларусь сейчас вышла "на траекторию серьезного развития".

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