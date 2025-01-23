Китайские власти установили требования к публичному размещению акций и страховым фондам

Китайские власти разработали четкие требования к фондам публичного размещения акций и коммерческим страховым фондам при совершении ими капиталовложений на рынке ценных бумаг категории "А".

Как сообщил в четверг глава Китайского комитета по контролю над ценными бумагами (КККЦБ) У Цин, этот шаг направлен на увеличение притока средне- и долгосрочных средств на рынок капитала,

Недавно КККЦБ обнародовал план реализации мер по привлечению средне- и долгосрочных средств на рынок капитала в целях дальнейшей стабилизации фондового рынка.

По словам У Цина, фонды публичного размещения акций в соответствии с планом должны ежегодно увеличивать объем своей ликвидной рыночной капитализации А-акций, по крайней мере на 10% в течение следующих трех лет, сообщает Синьхуа.

Что касается коммерческих страховых фондов, то крупным государственным страховым компаниям рекомендуется, начиная с 2025 года, отвести 30% своих новых ежегодных страховых премий на инвестиции в рынок ценных бумаг категории "А", добавил он.