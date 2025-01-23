Последнее обновление: 23.01.2025 12:06

Власти Беларуси ввели лицензирование импорта минерального сырья

Постановлением Совмина № 29 от 21 января 2025 года вводится лицензирование импорта минерального сырья.

Согласно документу, разовые лицензии на импорт минерального сырья будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Согласовывать их выдачу будут Минэнерго и Минприроды в зависимости от вида товаров.

Ограничения коснутся импорта из-за пределов ЕАЭС, а также из стран союза. Они не будут распространяться на транзит, на товары, чье происхождение из стран ЕАЭС подтверждено сертификатами.

При этом лицензия не потребуется при ввозе товаров на сумму не более €1000.

Перечень товаров, в отношении которых вводится временное лицензирование ввоза в Беларусь, следующий: пески кремнистые и пески кварцевые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме

металлоносных песков группы 26, глина огнеупорная и другие ее виды, мел, гранит, камень для памятников, галька, гравий, щебень, известняк, доломит, известь, торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный.

МИД поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении меры нетарифного регулирования.

Основные положения постановления вступают в силу через после опубликования и будут действовать на протяжении семи месяцев после опубликования.



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