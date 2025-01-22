Африканцы предлагают Беларуси создавать сельхозхолдинги

Африканцы предлагают Беларуси создавать сельскохозяйственные холдинги. Об этом Лукашенко сегодня в ходе доклада сообщил его специальный посланник по Африке Виктор Шейман.

В частности, он сообщил о предложениях со стороны африканских партнеров по созданию предприятий по производству и переработке мяса птицы и говядины, молочной продукции.

Лукашенко и Шейман в ходе разговора обсудили создание совместных предприятий, поставки белорусской машиностроительной и продовольственной продукции, строительство автомобильных и железных дорог, подготовку специалистов для работы на белорусской технике, ее сервисного обслуживания и ремонта, строительство электростанций в Африке.

Как было подчеркнуто во время встречи, Африка - интересный и перспективный континент. Лукашенко поручил усилить работу, с выходом на создание совместных предприятий и заключение долгосрочных контрактов.

Еще одной темой разговора стало создание в Беларуси новых предприятий, работающих в том числе в области искусственного интеллекта. Это направление также было отмечено как перспективное. Виктор Шейман озвучил соответствующие предложения.