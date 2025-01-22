Финляндия отправляет военные корабли в Балтику для участия в миссии НАТО

Военно-морские силы Финляндии усиливают свое присутствие и наблюдение в Балтийском море. Об этом сообщили в ВМС страны.

Усиление наблюдения является частью операции НАТО "Балтийский часовой", о которой было объявлено на встрече лидеров стран Балтийского моря НАТО в Хельсинки на прошлой неделе.

Эта миссия направлена на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

По сообщению ВМС Финляндии, несколько кораблей примут участие в операции в течение ближайших недель и месяцев. Кроме того, на период января-февраля ВМС развернут ракетный катер класса Hamina в составе компонента флота НАТО.

Военные отметили, что операция "Балтийский страж" также означает для Финляндии увеличение количества учений с союзниками по НАТО.

Нидерланды также направят три военных корабля для участия в миссии НАТО Baltic Sentry.

Операция НАТО была начата в ответ на обнаружение 25 декабря 2024 года повреждений подводных кабелей между Эстонией и Финляндией с целью предотвращения возможных попыток повреждения подводной инфраструктуры и укрепления региональной безопасности. Операция НАТО продлится 90 дней.