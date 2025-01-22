БМЗ увеличил производство стали в 2024 году на 2%

Белорусский металлургический завод (БМЗ) в 2024 году увеличил производство стали на 2%. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора предприятия Анатолий Волков.

«Подводя итоги 2024 года, можно сказать, что сработали мы эффективно — практически все показатели, которые были запланированы в бизнес-плане, выполнены. Мы произвели более 2 млн. 330 тыс. тонн стали, добавив тем самым 2% к уровню прошлого года. Столько же составил и прирост и по метизному направлению, а по металлокорду — 7,7%. Таким образом, к уровню 2023 года мы добавили более 3 тыс. тонн металлокорда. В целом все наши показатели выше 100%», - рассказал Анатолий Волков, которого цитирует пресс-служба завода.

По его словам, в прошлом году БМЗ сработал прибыльно и рентабельно.

«Несмотря на непростой IV квартал, когда наблюдалось снижение спроса на российском рынке, нам удалось удержать ситуацию, расширить портфель заказов, добавить новых клиентов. Основной рынок для нас сейчас — российский (порядка 60% продукции мы реализуем в РФ). Мы не может формировать там цены, наша цель — вовремя реагировать на изменения, которые там происходят, стараться диверсифицировать наш портфель заказов, находить новых клиентов и производить новые виды продукции. Собственно эти задачи и стоят перед нами на 2025 год. Мы должны обеспечить производство и реализацию нашей продукции на уровне не ниже 2024 года», - заключил Анатолий Волков.