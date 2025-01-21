Россия облегчает механизм конфискации иностранного имущества

Россия сможет конфисковать активы граждан стран, где "необоснованно изъяли имущество РФ". Об этом пишет газета "Известия".

Согласно тексту будущего законопроекта, конфискованные активы иностранцев могут быть переданы в госсобственность России. Перечень активов, подлежащих конфискации, должна будет составлять правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

Отмечается, что решение о конфискации должно приниматься в порядке, аналогичном обычным процедурам конфискации, через арбитражный суд, пишет газета.

Текст проекта нового закона уже согласовали Минфин, МИД, Минэкономразвития и Центробанк.

По словам источника газеты, правительственная комиссия рассмотрит законопроект на следующей неделе. Авторы законопроекта ссылаются на указ Владимира Путина от 23 мая 2024 года о 'компенсации ущерба, причиненного стране из-за недружественных действий США''.

Согласно тексту будущего закона, станет возможным применять практику "компенсации ущерба" к любым "недружественным государствам и связанным с ними лицам", если те "необоснованно лишили РФ или россиян прав на имущество".