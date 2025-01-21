Суд арестовал подозреваемый в повреждении кабелей на Балтике нефтетанкер Eagle S

Окружной суд Хельсинки арестовал подозреваемый в повреждении кабелей на Балтике нефтетанкер Eagle S, которое подозревают в причастности к повреждению кабелей связи на дне Балтийского моря. Об этом сообщило издание Yle.

Уточняется, что судебное решение принято по ходатайству компаний, которым принадлежат оборванные кабели: финских Fingrid и Elisa, а также эстонской Elering. Fingrid и Elering совместно владеют электрическим кабелем Estlink 2, а Elisa является единственным владельцем двух телекоммуникационных кабелей, проложенных из Финляндии в Эстонию, напоминает Yle. Компании возлагают ответственность за причиненный ущерб на судоходную компанию Caravella из ОАЭ, которой принадлежит танкер Eagle S.

Расследование дела о повреждении кабелей продолжается, общая сумма ущерба еще не определена окончательно.

Ходатайство об аресте танкера Eagle S подала и компания Cinia, пишет Yle. Ей принадлежит кабель C-Lion1, соединяющий Германию и Финляндию по дну Балтийского моря. Он был поврежден в середине ноября 2024 года.

Разрыв электрокабеля Estlink 2, пролегающего между Финляндией и Эстонией, и четырех телекоммуникационных кабелей произошел 25 декабря 2024 года в особой экономической зоне Финляндии.

Судно Eagle S, которые ходит под флагом Островов Кука, было задержано властями Финляндии в конце декабря и доставлено на якорную стоянку в порту Килпилахти в Порвоо. В начале января на него был наложен арест. Компания-судовладелец ходатайствовала об отмене этой меры, но безуспешно.

Центральная криминальная полиция (KRP) Финляндии подозревает, что танкер Eagle S повредил кабели своим якорем. Так, следователи обнаружили многокилометровый след от якоря на дне Балтийского моря. В Хельсинки не исключают, что обрыв кабелей мог стать и результатом диверсии в интересах РФ.

Так, финские власти предполагают, что Eagle S может относиться к так называемому "теневому флоту" России. Подразумеваются танкеры, которые ходят под иностранными флагами, - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для "теневого флота" используются старые и часто не застрахованные танкеры, на которых экспортируют сырую нефть и нефтепродукты из РФ в обход международных санкций.

Между тем 19 января газета The Washington Post, ссылаясь на источники в кругах разведки ЕС и США, написала, что на данный момент результаты расследования говорят о том, что "нет никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в перетаскивании якорей через системы морского дна, делали это намеренно или по указанию Москвы". Из статьи следовало также, что к аналогичным выводам склоняются и финские следователи.

"Американские и европейские официальные лица заявили, что собранные на сегодня доказательства, включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные, указывают на то, что несчастные случаи произошли по вине неопытных экипажей, работавших на борту судов, имевших плохое техобслуживание", - говорилось в публикации.

Со своей стороны финский генерал в отставке Пекка Товери, который сейчас является депутатом парламента от Национальной коалиционной партии, заявил WP, что считает любое предположение, что Eagle S повредил кабели случайно, "полной чушью".

Эксперт по морскому делу Майк Планкетт, которого цитирует Yle, также сомневается в правдоподобности этой версии: в первую очередь потому, что экипажу трудно не заметить, что судно волочит за собой якорь по дну моря на протяжении ста километров.

Повреждение кабеля Estlink 2 - не первый подобный случай, произошедший в Балтийском море за последнее время. В начале декабря 2024 года был зафиксирован разрыв интернет-кабеля, пролегавшего между Финляндией и Швецией. Месяцем ранее пострадали кабели BCS East-West Interlink, соединяющие Литву и Швецию, а также кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию с Германией.