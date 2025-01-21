Последнее обновление: 21.01.2025 13:21

На границе Беларуси с Литвой скопилось более 430 грузовиков

На границе Беларуси с Литвой скопилось более 430 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Ведомство утверждает, что литовские контрольные службы за сутки оформили всего 32% фур от нормы.

«Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — въезда на сопредельную территорию ожидают 230 грузовиков. За сутки его контрольные службы оформили только 23% большегрузов», - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 10:00 оформления перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) ожидают 200 авто. За 24 часа сопредельная сторона пропустила в Литву 39% грузовиков от нормы.

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