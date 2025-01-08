Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

На границе Беларуси с Польшей скопилось около 2,4 тысячи машин

После длительных выходных около 2400 единиц транспорта ожидают въезда в Польшу из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"Контрольные службы Польши продолжают поддерживать коллапс на границе с Беларусью, в результате чего количество легкового транспорта на въезд в Польшу превысило отметку в 2,3 тысячи единиц. Критическая ситуация сохраняется на протяжении нескольких дней", - говорится в сообщении.

Утверждается, что несмотря на увеличение нагрузки на единственный маршрут следования в Польшу и многокилометровые очереди, "польская сторона не предпринимает действий для разрешения ситуации".

По состоянию на 10:00 перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) въезда в Польшу ожидают более 2300 легковушек и 55 автобусов.

Польские контрольные службы в течение четырех дней оформляли в среднем всего 34% транспорта от нормы.

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