ЕС обсудит стратегии восстановления конкурентоспособности автомобильного сектора

Европейская комиссия примет европейских автопроизводителей, поставщиков и профсоюзы на первом раунде переговоров 30 января, целью которых является выработка планов ЕС по защите отрасли, которая переживает трудные времена и является жизненно важной для процветания блока. Об этом пишет Reuters.

В понедельник комиссия заявила, что проведет первый диалог для обсуждения наиболее важных проблем и потенциальных решений. Комиссар по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас будет отвечать за разработку плана действий.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце прошлого года заявила законодателям ЕС, что она начнет "стратегический диалог" относительно будущего автомобильной промышленности в Европе.

Автопроизводители блока закрывают заводы и сокращают рабочие места, поскольку они пытаются конкурировать с китайскими конкурентами и готовятся к американским тарифам после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Они также отказываются от потенциальных крупных штрафов ЕС, если их автопарки не будут соответствовать лимитам выбросов CO2 в 2025 году, или от соглашений, которые помогут избежать их, что принесут выгоду иностранным производителям электромобилей.

Диалог призван помочь промышленности ЕС догнать конкурентов в ключевых технологиях, таких как аккумуляторы, программное обеспечение и автономное вождение, упростить регулирование, обеспечить конкурентоспособные производственные затраты и гарантировать равные международные правила игры.

В автомобильной промышленности работает более 13 миллионов человек, а ее вклад в экономику ЕС составляет около 7%.