Последнее обновление: 20.01.2025 18:00

Австралия инвестирует $1,2 млрд в производство "зеленого" алюминия

Правительство Австралии за десять лет инвестирует рекордные 2 млрд австралийских долларов ($1,2 млрд) в национальную алюминиевую отрасль. Об этом говорится на сайте премьер-министра страны Энтони Албаниза.

В частности, власти будут кредитовать производителей алюминия за переход на использование возобновляемой энергии до 2036 года. Право на поддержку будет предоставляться за каждую тонну "чистого, надежного, сделанного в Австралии алюминия", отмечается в пресс-релизе.

"Инвестиции в австралийскую алюминиевую отрасль – это огромная возможность создать высокооплачиваемые рабочие места в наших регионах и пригородах и подготовить страну к будущему", - заявил Албаниз, чьи слова приводятся на сайте.

Австралия занимает шестое место в мире по объемам производства алюминия. При этом вся ее цепочка поставок расположена на материке – от добычи боксита до производства готовой продукции.



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