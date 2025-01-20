В России инфляция сохраняется на повышенном уровне - ЕАБР

В России инфляция сохранилась на повышенном уровне, достигнув 9,5% г/г в декабре по сравнению с 8,9% г/г в ноябре. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

В нем отмечается, что рост цен ускорился по всем основным группам потребительской корзины. При этом наибольший вклад в его ускорение вносит продовольствие: цены на продукты выросли на 11,1% г/г в декабре 2024 г., что выше ноябрьского значения (9,9% г/г).

Продолжается ускорение роста цен и в устойчивом компоненте инфляции: базовая инфляция составила 8,9% г/г в декабре 2024 г. после 8,3% г/г месяцем ранее.

«Сохранение повышенной инфляции будет ограничивать возможности для смягчения денежно-кредитных условий и снижения ключевой ставки Банком России», - считают аналитики ЕАБР.