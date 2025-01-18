Последнее обновление: 18.01.2025 13:13

В Беларуси на свободу вышли 23 политзаключенных

В Беларуси на свободу вышли 23 человека, осужденных за "преступления экстремистской направленности". Соответствующий указ 18 января подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, это три женщины и 20 мужчин. Среди них 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один - многодетный отец.

Ранее несколькими указами были "помилованы" еще несколько десятков человек.

При этом в Беларуси суды по политически мотивированным статьям продолжаются. Конвейер репрессий не прекращается.

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