В Беларуси на свободу вышли 23 политзаключенных

В Беларуси на свободу вышли 23 человека, осужденных за "преступления экстремистской направленности". Соответствующий указ 18 января подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, это три женщины и 20 мужчин. Среди них 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один - многодетный отец.

Ранее несколькими указами были "помилованы" еще несколько десятков человек.

При этом в Беларуси суды по политически мотивированным статьям продолжаются. Конвейер репрессий не прекращается.