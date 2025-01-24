В Беларуси помилованы еще 15 человек

Лукашенко 24 января подписал указ о помиловании 15 человек, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, среди них — 5 женщин и 3 мужчин, осужденных по политическим статьям. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна.

Кроме того, помиловано 7 человек, в том числе 3 женщины, осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного осужденного, совершившего преступление во взрослом возрасте, выявлено онкологическое заболевание.

Всего за последний год в Беларуси были помилованы 293 человека (в их числе — 89 женщин, 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте).