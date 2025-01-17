Последнее обновление: 17.01.2025 18:01

Binance разрешили работать в Узбекистане через посредника

Криптовалютная биржа Binance и НАПП Узбекистана заключили соглашение о деятельности торговой платформы на территории страны через локального партнера — компанию Coinpay.

В ноябре 2023 года Coinpay получила лицензию провайдера цифровых активов. Она предоставит свой сайт для доступа резидентов Узбекистана на Binance.

«Пользователям будет доступна возможность пополнять и выводить средства в национальной валюте посредством использования банковских карт и национальных платежных систем», - заявили в НАПП.

Систему запустят после завершения интеграции всех модулей платформ партнеров.

В прошлом году криптобиржа Binance выплатила штраф в размере 300 базовых расчетных величин (102 млн сумов по состоянию на июнь 2024 года) в бюджет республики из-за нарушения локального законодательства в сфере оборота криптоактивов.

Напомним, в Узбекистане запрещены незаконное приобретение, сбыт или обмен криптовалют.

С мая 2024 года в стране действует обновленный порядок лицензирования биткоин-бирж.



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