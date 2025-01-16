В Эстонии рассматривают создание военного завода для производства боеприпасов

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур представил на рассмотрение правительства предложение о создании военного завода боевых взрывчатых веществ. Об этом сообщают эстонские медиа.

Согласно информации, завод будет построен как контролируемое государством стратегическое производственное предприятие, которое создаст сильную экосистему для производства боеприпасов в оборонном промышленном парке.

Необходимость создания производственных мощностей для создания взрывчатых веществ для боеприпасов Минобороны объясняет российской войной в Украине. Завод предлагается разместить в оборонном промышленном парке.

Создание такого парка предусмотрено специальной государственной программой в волостях Люганузе, Ляене-Нигула и Пярну. Он ориентирован на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.

Кроме того, правительство Эстонии дало согласие Минобороны на использование государственного недвижимого имущества и предоставило права на застройку земель на запланированной территории сроком до 70 лет.

Осенью начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что эстонская армия может ударить по территории России, если та решит напасть на государство НАТО.

В Эстонии оппозиционная партия "Отечество" 13 января инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.