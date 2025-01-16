Последнее обновление: 16.01.2025 18:00

Лукашенко рекомендовал мотовелозаводу самому позаботиться о реализации своей продукции

Лукашенко сегодня во время посещения Минского городского технопарка рекомендовал мотовелозаводу самому позаботиться о реализации своей продукции.

Представитель мотовелозавода, производящего в том числе и электротранспорт, спросил его, возможно ли получить госзаказ на продукцию для обеспечения электровелосипедами и мотоциклами медиков, милиции, военных и другие службы, особенно в сельской местности.

"Все, что нужно, я вам сделал. Дальше - производите и продавайте", - ответил Лукашенко, которого цитируют госСМИ.

По его словам, люди в Беларуси могут произвести все, что угодно. Но главный вопрос - время и деньги. О реализации продукции должно заботиться прежде всего само предприятие, подчеркнул Лукашенко.

"Коль вы произвели - продавайте. Помните, что это - ваша работа", - сказал пенсионер.



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