Последнее обновление: 16.01.2025 18:00

Чехия сократила экспорт электроэнергии в 2024 году на 30%

Экспорт электроэнергии из Чехии продолжает сокращаться: в 2024 году чистый экспорт за рубеж составил 6,4 тераватт-часа (ТВтч), почти на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного оператора системы передачи данных — ČEPS.

Большая доля экспорта приходилась на Австрию, в то время как импорт электроэнергии осуществлялся прежде всего из Германии.

Доля экспорта электроэнергии снижается уже несколько лет подряд. Согласно анализу, проведенному Министерством промышленности и торговли в прошлом году, Чехия, вероятно, станет нетто-импортером электроэнергии в 2027 году. В случае критического сценария, который предусматривает более быструю остановку отечественных угольных электростанций, импорт электроэнергии в этом году может превысить экспорт.

Однако, по мнению Mинпрома, критический сценарий маловероятен.

«В частности, производство электроэнергии на угольных электростанциях, которые зачастую обходятся дороже, чем возобновляемые источники энергии за рубежом, сокращается. Поэтому в Чешской Республике необходимо создавать возобновляемые источники энергии, особенно ветряные и атомные электростанции», - заявил информационному агентству ЧТК Ладислав Кржиж, пресс-секретарь чешской энергетической компании ČEZ.

Ранее ČEZ объявила о планах отказа от угля не позднее 2030 года.



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